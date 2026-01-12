Hinke van der Werf verkozen tot Hanze docent van het Jaar

foto: Frank de Kleine / Flickr.com

Van der Werf wordt geprezen voor haar unieke manier van lesgeven, de wijze waarop ze praktijk, onderwijs en onderzoek combineert en haar vermogen haar vakgebied te vernieuwen.

Op de website van de Hanze is te lezen dat Van der Werf wordt omgeschreven als een ‘Hanze-nomade’. De docente geeft les bij verschillende opleidingen en programma’s waaronder de opleiding tot verpleegkunde en het Grotius-programma van voor studenten met een vluchtelingenachtergrond die willen studeren in het hoger onderwijs.

Daarnaast zet Van der Werf zich in voor maatschappelijke zaken, waaronder de belangenbehartiging voor mantelzorgers en het verduurzamen van de zorg. Ook geeft ze les in de-escalerend handelen, waarbij ze studenten leert omgaan met agressie en seksuele intimidatie.