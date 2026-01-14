Herinrichting Vismarkt gaat 5 miljoen euro kosten

Foto: Gerard Kobes

De gemeente wil een kleine 5 miljoen euro uittrekken voor de herinrichting van de Vismarkt.

Met het project worden de Vismarkt en een deel van het Akerkhof verbeterd. De bolle keien op het marktplein worden afgevlakt om de omstandigheden voor de marktkooplieden en de toegankelijkheid te vergroten. Naast de verlichting worden ook de elektrische voorzieningen voor de warenmarkt en evenementen vernieuwd.

Aan de oostzijde komt een nieuwe verblijfsplek en de fietsroute tussen de Pelsterstraat en Guldenstraat wordt verbeterd. Verder worden de gele stenen aan de noordzijde van de Akerk vervangen en worden reeds gekapte en zieke bomen aan de zuidzijde van de Vismarkt opnieuw geplant. De riolering tussen de Haddingestraat en Folkingestraat wordt ook vervangen.

De gemeente stelt verder voor, aan de zuidzijde van de Vismarkt een verbod op het parkeren van fietsen in te stellen. Dit kan ingaan wanneer fietsen terecht kunnen in de voormalige parkeergarage aan de Haddingestraat.

De werkzaamheden starten naar verwachting na de komende zomer. Het werk wordt gefaseerd uitgevoerd om ervoor te zorgen dat de warenmarkt zo goed mogelijk kan blijven functioneren.