Herinrichting Savornin Lohmanlaan in Helpman start aanstaande dinsdag

De herinrichting van de Savornin Lohmanlaan in Helpman start aanstaande dinsdag.

De Savornin Lohmanlaan is een 30 km/uur-straat, zonder daarvoor ingericht te zijn. Door de brede rijbaan wordt er vaak te hard gereden. Bewoners hebben de gemeente gevraagd om daar iets aan te doen. Door de straat te versmallen en andere in te richten neemt de snelheid van het autoverkeer af en wordt het er veiliger.

Dankzij de versmalling komt een strook vrij die groen wordt ingericht. Verhoogde plateaus moeten het verkeer verder afremmen. Bij het buurtwinkelcentrum komen een plein met beplanting, fietsparkeerplekken en mogelijkheden om te zitten.

Het werk wordt in fases uitgevoerd. In de eerste fase, die duurt tot 9 maart, is het deel tussen de Helperzoom en de Beethovenlaan dicht in beide richtingen voor autoverkeer. Op 10 juli moeten alle werkzaamheden zijn afgerond.