Henk Bijker wordt nieuwe hoofdtrainer Nic.: “Ambities om door te groeien”

Henk Bijker in actie. Foto: Jacob Heres/picturespot.nl

Henk Bijker is vanaf volgend seizoen de nieuwe hoofdtrainer van Nic. Bijker volgt daarmee Kees Vlietstra op, die na zeven jaar afscheid neemt van de Groningse korfbalclub. Voorzitter Willem van Kalsbeek ziet in Bijker de ideale man om de ambities van de club waar te maken.

Willem, de naam Henk Bijker is misschien een verrassing voor sommigen. Hoe is deze keuze tot stand gekomen?

“Dat zou kunnen, maar we wisten al langer dat we op zoek moesten. Onze huidige coach, Kees Vlietstra, krijgt volgend seizoen een nieuwe functie bij de korfbalbond waarbij hij veel in het buitenland zal zijn. Dat is niet meer te combineren met het trainerschap bij Nic. Bovendien is Kees al zeven jaar bij ons; na zo’n lange periode is het voor beide partijen goed om eens een nieuwe weg in te slaan. In Henk Bijker hebben we de juiste opvolger gevonden.”

Jullie zijn de afgelopen jaren flink opgeklommen. Wat zochten jullie precies in een nieuwe trainer?

“We hebben eerst een profiel opgesteld. We zochten een echt ‘korfbaldier’: een jonge, ambitieuze trainer die past bij onze talentvolle spelersgroep. In Noord-Nederland zijn er niet heel veel namen die in dat plaatje passen, maar Henk stond hoog op onze lijst. Uit de gesprekken bleek al snel dat zijn persoonlijke ambities naadloos aansluiten bij het pad dat Nic. voor ogen heeft.”

Over die ambities gesproken: waar moet het met Nic. naartoe?

“Op dit moment zijn we een stabiele hoofdklasser, maar we willen de volgende stap zetten richting de Korfballeague 2. Dat kost tijd, talent en natuurlijk een gezond financieel plaatje. Henk heeft na zijn spelerscarrière veel ervaring opgedaan bij de A-junioren van LDODK en is nu twee jaar hoofdtrainer bij TWD. Hij wil doorgroeien en wij ook. In die zin is het een perfecte match.”

Een coachwissel zoals je hem als voorzitter waarschijnlijk het liefst ziet?

“Zeker. Kees maakt dit seizoen in alle rust af, met als doel bovenin mee te draaien in de Hoofdklasse. Volgend seizoen neemt Henk het stokje over. Het is goed dat er dan iemand van buitenaf komt die met een frisse blik naar de club en de selectie kijkt. We kijken met veel vertrouwen naar de toekomst.”

Beluister hier het interview dat Wouter van der Maden voerde met Van Kalsbeek: