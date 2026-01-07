Hanze sluit gebouwen en schrapt lessen en tentamens, RUG past openingstijden aan

Foto: Joris van Tweel

Door sneeuwval en gladheid nemen de twee instellingen voor hoger onderwijs in Groningen vanaf woensdagmiddag extra maatregelen. Zowel de Hanze als de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) passen het onderwijs en de opening van gebouwen aan tot en met komende vrijdag.

De Hanzehogeschool besloot woensdagmiddag dat lessen en tentamens op locatie tot en met vrijdag niet doorgaan vanwege aanhoudende onzekerheid over het weer en het openbaar vervoer. Tentamens en toetsen op locatie gaan niet door en worden verplaatst, online gaan lessen en toetsen wel door. Alleen voor de opleiding Mondzorgkunde geldt een uitzondering, omdat deze lessen te maken hebben met patiëntenzorg.

Alle gebouwen van de Hanze zijn op donderdag en vrijdag gesloten. Alleen het Prins Claus Conservatorium is beide dagen open.

RUG blijft open, maar minder lang

De Rijksuniversiteit Groningen sluit de meeste gebouwen woensdagmiddag om 17.00 uur. Gebouwen waar na dat tijdstip nog onderwijs, tentamens of academische plechtigheden zijn, blijven open. Ook donderdag gaan de gebouwen van de RUG eerder dicht.

Het onderwijs aan de RUG gaat de komende dagen door, maar is niet verplicht. Studenten wordt aangeraden contact te houden met hun docent voor mogelijke wijzigingen. Voor medewerkers geldt opnieuw het advies om thuis te werken.

Extra materieel tegen gladheid op Zernike

De sneeuwval zorgt ook voor problemen bij de gladheidsbestrijding op onder meer de Zernike Campus. Wegen en fietspaden krijgen voorrang bij het sneeuwvrij maken. Voetpaden worden aangepakt zodra de sneeuwval afneemt. De komende dagen wordt extra materieel ingezet en extra strooizout geleverd.