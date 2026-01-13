Hans van der Ploeg nieuwe trainer Oranje Nassau

Foto: Andor Heij. Gorecht - Oranje Nassau

Hans van der Ploeg wordt voor het seizoen 2026-2027 de nieuwe hoofdtrainer van Oranje Nassau. Van der Ploeg volgt Hans Schrijver op, die eerder al bekendmaakte na dit seizoen te stoppen op sportpark Coendersborg.

Met de aanstelling van de 55-jarige Van der Ploeg haalt Oranje Nassau een oude bekende in huis. In de periode 1993-1995 droeg hij als speler al het oranje shirt. In het nieuwe millennium kreeg dit een vervolg; hij sloot zijn spelerscarrière in 2003 af bij de club met een kampioenschap. Ook in de dug-out is hij geen onbekende: van 2004 tot 2007 was hij assistent-trainer onder Bert Vos en tussen 2013 en 2015 zwaaide hij al twee seizoenen de scepter als hoofdtrainer.

Dit seizoen is Van der Ploeg niet actief in de voetballerij. “Deze periode gebruikt hij voor andere hobby’s, zoals fietsen en muziek”, laat Oranje Nassau weten. “Als liefhebber is hij nog veelvuldig op de velden te zien. Toen hij hoorde dat Schrijver besloot te stoppen, begon het weer te kriebelen. Dat leidde tot goede gesprekken met de Technische Commissie en een afvaardiging van de spelersgroep.”

DNA in goede handen

Volgens de club bleken de voetbalvisie en de aanpak van de spelersgroep uitstekend op elkaar aan te sluiten. “Wij zien in Hans een prestatiegedreven trainer die oog heeft voor de verhoudingen in de groep, helder communiceert en de club door en door kent. Het DNA van ons voetbal is bij hem in goede handen. Wij heten Hans dan ook van harte welkom terug en wensen hem veel succes met het bereiken van onze gezamenlijke doelen.”