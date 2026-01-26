Handschoenencampagne UMCG zorgt voor een besparing van 1,3 miljoen handschoenen

Foto: UMCG

In 2025 gebruikten medewerkers van het UMCG bijna 1,3 miljoen minder wegwerphandschoenen door deze alleen te dragen wanneer dat medisch noodzakelijk was. Daarmee gingen veilig handelen en duurzaamheid hand in hand.

Tijdens de campagne is elk kwartaal gemeten hoeveel handschoenen het UMCG minder gebruikte ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2024. Gemiddeld ging het om een reductie van 320.000 handschoenen per kwartaal. Op jaarbasis resulteerde dit in 4.485 kilo minder afval, en een kostenbesparing van € 106.425.

Handschoenen blijven in de zorg onmisbaar bij contact met lichaamsvloeistoffen, slijmvliezen en risicovolle handelingen. In andere situaties is handdesinfectie echter volledig veilig en zijn handschoenen niet nodig. De campagne richtte zich daarom op bewuster gebruik, niet op simpelweg minder gebruik.