Grote Markt in juli toneel van mountainbike slopestyle-competitie

Mountainbikers die midden op de Grote Markt sprongen maken van 10 meter hoog en 15 meter ver over enorme obstakels. Dat staat Groningen te wachten op 24 en 25 juli.

De beste mountainbike slopestyle-atleten ter wereld nemen het die dagen tegen elkaar op tijdens de Red Bull District Ride. Na edities in Duitsland en Italië komt de wedstrijd voor het eerst naar Nederland; voor het eerst ooit ook met een vrouwencompetitie.

Mountainbike slopestyle is een jurysport waarin het draait om grote sprongen gecombineerd met tricks en stijl. Sportief directeur Tarek Rasouli: “Mountainbike slopestyle is een heel spectaculaire sport die een groot publiek verdient. Normaal vindt dit plaats in de bergen. Met Red Bull District Ride brengen we de sport van de bergen naar het hart van de stad, zodat een veel groter publiek kan komen kijken.”

Om de bergen na te kunnen bootsen op de Grote Markt moet er flink worden gebouwd, zoals een afdaling die op 16 meter hoogte vanaf een dak wordt gebouwd om via een schans 10 meter hoog te springen en te landen midden op het plein. Red Bull District Ride is onderdeel van de Freeride Mountainbike World Tour, waarbij de wereldtop in Groningen veel punten kan scoren voor het algemeen klassement.