Groothandel Vihamij failliet verklaard

Bron: Google Maps

Het Groningse filiaal van groothandel Vihamij aan de Gotenburgweg is gesloten. De rechtbank Gelderland sprak het faillissement uit op 23 december. Ook de vestigingen in Hoogezand, Hoogeveen, Emmen en Veendam zijn dicht. Dat schrijft Dagblad van het Noorden.

De rechtbank Gelderland sprak het faillissement uit op 23 december. Volgens curator Coen Houtman zou doorgaan alleen geld kosten. Hij onderzoekt een doorstart.

Vihamij levert bouw- en installatiemateriaal en telt circa 110 werknemers. Het hoofdkantoor staat in Arnhem. Het bedrijf bestaat sinds 1955.