Groningse waterfietsers bereiken Bolsward: “Hele enerverende dagen”

Foto: ingezonden

De vier Groningse vrienden die deze week de Elfstedentocht op een waterfiets afleggen, hebben na vertraging door het nog aanwezige ijs vrijdagavond Bolsward bereikt. Met hun bijzondere actie zamelen ze geld in voor stichting MIND, een organisatie die zich inzet voor de mentale gezondheid.

Aanvankelijk zou de tocht maandag al beginnen, maar toen lag er op de startlocatie in Leeuwarden nog te veel ijs. Op dinsdag strandden de vier even ten zuiden van de Friese hoofdstad; op de Zwette bleek het ijs nog onbegaanbaar voor hun watertrapfiets. Woensdag konden er eindelijk kilometers gemaakt worden en werd Sneek bereikt. Donderdag ging het viertal tot in de late uurtjes door om via IJlst uiteindelijk in Stavoren te finishen. “De donderdag begonnen we met een kleine reparatie aan het roer”, vertellen de vrienden. “Overdag kregen we te maken met regen en dichte mist op weg naar Stavoren.”

Spannend bij Parrega

Omdat het donderdag erg laat was geworden, kon de stempel van Stavoren pas vrijdagochtend op de kaart worden gezet. “Die vierde stempel was een goed begin van de dag. Daarna wisten we vrij snel Hindeloopen aan te doen. Via Workum, de zesde stad, zijn we uiteindelijk in Bolsward gefinisht.” Of Bolsward gehaald zou worden was nog even spannend: bij Parrega bleek de waterfiets maar net onder een brug door te passen. Zaterdag staat de zevende stempel op het programma en wordt koers gezet richting Harlingen. “We kunnen in ieder geval stellen dat het hele enerverende dagen zijn”

Hoewel duidelijk is dat de beoogde zes dagen niet gehaald gaan worden, blijft de boodschap van de actie onveranderd: leg die telefoon vaker weg. “Het is een contradictie: we beleven een avontuur en delen dat op sociale media, terwijl we juist het gebruik ervan willen verminderen”, leggen ze uit. “We willen laten zien hoeveel energie en geluk je haalt uit échte ontmoetingen en buitenavonturen. Sociale media kunnen verslavend werken en zorgen voor polarisatie. Met deze actie willen we laten zien hoeveel moois er te beleven valt; we willen een voorbeeld zijn.”

Documentaire

Met de tocht halen de Groningers geld op voor stichting MIND. Na afloop wordt ook de waterfiets verkocht voor het goede doel. Van het hele avontuur wordt bovendien een documentaire gemaakt. “Omdat de nabewerking veel tijd kost, zal de film op een later moment verschijnen.”

Het is niet de eerste keer dat het viertal de fysieke en mentale grenzen opzoekt; vorige zomer trokken de vrienden nog op een ’trandem’ (een tandem voor drie personen) dwars door Europa.