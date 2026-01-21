Groningse keeper Merlijn van der Veen (18) doet aan college-soccer in Chicago

Sinds augustus vorig jaar woont, studeert en voetbalt Merlijn van der Veen (18) in de Verenigde Staten. De Groningse keeper speelde eerder in de jeugd van Be Quick, FC Groningen en Cambuur Leeuwarden. Een doorbraak bij één van de clubs leek er niet te komen. Maar dan komt er een bijzondere kans voorbij: studeren én topvoetbal combineren in Chicago.

“In vwo-5 sprak ik met mijn vader en mijn decaan over de toekomst,” vertelt Merlijn. “We keken naar de mogelijkheid om naar Amerika te gaan. Daar kan je studeren en topvoetbal spelen onder één dak: college-soccer. Dat sprak me wel aan. Daarna hebben mijn ouders en ik contact gezocht met meerdere coaches in de VS. Uiteindelijk koos ik voor de University of Saint Francis in Chicago.”

Er zijn grote verschillen tussen de VS en ons land. “In Nederland studeer je en voetbal je bij een aparte club. In Amerika zijn sport en studie volledig op elkaar afgestemd. Soms heb je ’s ochtends les en ’s middags training, of andersom,” zegt Merlijn. Ook het voetbal zelf is anders: “In Nederland is het meer tactisch en wachten we op 100%-kansen. In Amerika spelen ze directer en fysieker, vaak op de lange bal. Ze creëren liever tien halve kansen dan één grote.”

Merlijn was de afgelopen dagen weer even terug in Nederland. Toch spreekt hij af met zijn oude keeperstrainer Robert Smit om z’n conditie op peil te houden. Smit heeft er bewondering voor: “Hij doet daar veel ervaring op, niet alleen als voetballer, maar ook als mens. Merlijn leest het spel goed en durft risico’s te nemen.”

De droom om profvoetballer te worden heeft hij nog niet opgegeven. “Het zal een heleboel geluk vergen, vanwege de geringe plekken die er zijn, maar het niveau waarop ik nu speel maakt het nog mogelijk. Mijn droom is daarom nog steeds in leven”, zegt Merlijn.