Groningse grootmeester verslaat landgenoot tijdens schaaktoernooi Wijk aan Zee

@Jurriaan Hoefsmit-Tata Steel Chess Masters

De Groninger schaker Jorden van Foreest heeft maandag gewonnen van zijn landgenoot Anish Giri. Daarmee komt de Groninger na drie ronden op 2 punten.

Van Foreest, de winnaar van 2021, speelde de eerste twee ronden gelijk. Voor de remises kreeg hij twee keer een halve punt. Met de punt voor de winst erbij, staat hij nu op een gedeelde eerste plek samen met vier andere schakers.

Het Mastertoernooi duurt tot 30 januari. De 14 deelnemende schakers spelen allemaal één keer tegen elkaar. In ronde vier neemt Van Foreest het op tegen de Russische Vladimir Fedoseev.