Gronings bedrijf wil met anti-rimpelcrème uit microalgen doorbreken in cosmeticamarkt

Mariska van der Hoek - Foto via Future Tech Ventures

Het Groningse bedrijf ModAlgae wil, met een nieuw ingrediënt uit microalgen, de markt rond cremes tegen droge huid en rimpels gaan bestormen.

Future Tech Ventures investeert namens het UMCG, de RUG, het Investeringsfonds Groningen en de NOM in het bedrijf, wat is gericht op een nieuw ingrediënt wat huidveroudering moet tegengaan: een speciaal soort glycogeen. Dit is een natuurlijke stof die ook in het menselijk lichaam voorkomt, maar ModAlgae maakt het met behulp van algen. Die groeien normaal in extreme omstandigheden (denk aan zure of hete waterbronnen), waardoor de de bijzondere variant van het glycogeen aanmaken.

Onderzoek van mede-oprichtster Mariska van der Hoek uit 2023 zou aantonen dat glycogeen de huid drie keer zo goed hydrateert dan hyaluronzuur. Hyaluronzuur wordt nu veel gebruikt in huidverzorgingsproducten. Het product wordt door een soort fermentatie, onder meer met behulp van suiker uit suikerbieten.

ModAlgae werkt nu aan het vergroten van de productie en aan testen met klanten. Later wil ModAlgae ook kijken naar andere toepassingen van het algen-glycogeen, zoals sportvoeding en medische voeding. Het doel is om rond 2027 actief te zijn op de markt. Het kan daarna nog enkele jaren duren voordat producten met dit ingrediënt in de winkels liggen.