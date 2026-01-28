Stad-Groningers voldoen ruimschoots aan de beweegrichtlijn

Van de inwoners van de gemeente Groningen voldoet 59,5 procent aan de beweegrichtlijn die onder meer adviseert om wekelijks minimaal 150 minuten matig intensief te bewegen. Dit blijkt uit een analyse van Laudius.

Thuisstudioplatform Laudius vergeleek de cijfers uit de Gezondheidsmonitor over meerdere jaren. Daaruit blijkt dat inwoners van de gemeente Groningen meer bewegen dan de gemiddelde Nederlander. Van de Nederlanders voldeed in 2024 bijna 49 procent aan de beweegrichtlijn. In 2020 was dat nog 50,4 procent.

Van de inwoners van de provincie Groningen voldoet slechts 44 procent aan de beweegrichtlijn. Dat is het laagste percentage van alle Nederlandse provincies. Vooral in Pekela blijft het aantal inwoners dat aan de norm voldoet fors achter. Daar voldoet slechts 36,3 procent aan de richtlijn.

De doelstelling van de Rijksoverheid is ambitieus: in 2040 moet 75 procent van de Nederlanders aan de beweegrichtlijn voldoen. Er valt dus nog veel te winnen. Eén van de adviezen van de beweegrichtlijn is: verspreid je bewegingsactiviteiten over meerdere dagen én doe minimaal twee keer per week spier- en botversterkende oefeningen.