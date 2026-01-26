Groninger studenten vieren 55 jaar studentenactivisme met festival

Foto Joris van Tweel. Bezetting academiegebouw

Studentenorganisaties in Groningen organiseren maandagavond het Protestival. Het festival staat in het teken van 55 jaar studentenactivisme en de verschijning van een speciaal boek.

De avond start met de presentatie van het boek Nait Soez’n. De Groninger Studentenbond in de jaren zeventig – en wat daaraan voorafging. Het boek beschrijft het studentenactivisme in de jaren zeventig en het ontstaan van de Groninger Studentenbond. Historicus en oud-bestuurder van de GSb Ruud Weijdeveld schreef het boek. Hij begon hier in 2014 aan, maar overleed eind 2020 onverwachts. Een groep oud-leden van de GSb zorgde ervoor dat het boek toch verscheen. Zij schreven het voorwoord en het slothoofdstuk en verzorgden de redactie.

De Groninger Studentenbond, Studium Generale Groningen en Usva organiseren het tweetalige festival samen. Naast de boekpresentatie biedt het Protestival muziek van de lokale band Geel. Ook zijn er workshops en lezingen. Sprekers zijn onder anderen Jelle Klaas en Rodrigo González Álvarez. Verder is er een markt met politieke studentenorganisaties, boeken en merchandising. De toegang is gratis voor studenten en voor mensen die het boek vooraf hebben besteld.

Het festival vindt plaats in de Usva aan Munnekeholm en is inmiddels volledig uitverkocht.