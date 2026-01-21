Groninger Museum en NP3 komen talentvolle kunstenaars te hulp

Foto: Joris van Tweel

Opkomende Gronings kunstenaars kunnen zich vanaf nu aanmelden voor de vierde editie van Young Grunn Artist (YGA-4). Met dit talentontwikkelingstraject kunnen zij onder professionele begeleiding een volgende stap zetten in hun ontwikkeling.

Het Groninger Museum en NP3, platform voor experimentele hedendaagse kunst, roepen opkomende kunstenaars en kunstenaarscollectieven op om zich te melden. Het Young Grunn Artist-programma is een éénjarig ontwikkeltraject voor drie geselecteerde kunstenaars of -collectieven die op een of andere manier verbonden zijn met Groningen. Het programma sluit aan op hun bestaande professionele praktijk en richt zich op het aanscherpen en verdiepen van het kunstenaarschap. Ze worden begeleid door curatoren en medewerkers van NP3 en het Groninger Museum.

Een belangrijk onderdeel van YGA-4 is de gezamenlijke ontwikkeling van een format voor een presentatie in het Groninger Museum. Vanuit de vernieuwde artistieke koers van het museum staan hierbij het experimentele, het collectieve en het interdisciplinaire centraal. Mede op basis hiervan wordt uiteindelijk één winnaar geselecteerd. De winnende kunstenaar of het winnende collectief ontvangt bovendien de Gerrit van Houten Prijs ter waarde van 5.000 euro. De twee overige deelnemers ontvangen elk .2.500 euro.

Kunstenaars en kunstenaarscollectieven kunnen zich aanmelden tot en met 22 februari. In maart wordt een shortlist samengesteld, waarna drie deelnemers worden geselecteerd. Meer informatie is te vinden op de website van het Groninger Museum en np3.nu.