Groninger Museum organiseert extra activiteiten tijdens ESNS

Foto: Joris van Tweel

Screenings, talks en signeersessies… tijdens Eurosonic Noorderslag (ESNS) organiseert het Groninger Museum verschillende activiteiten. Deze extra activiteiten sluiten aan bij de de tentoonstelling ‘Hip Hop is’ die momenteel te zien is in het Groningse museum op het Museumeiland.

Op donderdag 15 januari wordt in samenwerking met radiostation FunX de documentaire Feis Forever vertoont. Deze film vertelt het levensverhaal van de Nederlandse rapper Feis. Hij groeide uit van straatrapper tot grote hip-hopartiest. Het leven van de Rotterdamse rapper kwam in 2019 plots tot een einde toen hij werd doodgeschoten bij een caféruzie.

Op vrijdag 16 januari worden twee afleveringen van de VPRO-documentaireserie ’50 jaar hiphop in Nederland – Iemand moet het doen’ vertoond. Deze serie gaat over de ontwikkeling van de Nederlandse hiphopscene en de cultuur en pijn die erin verweven zit.

Verder zijn er deze dagen nog signeersessies met visueel kunstenaar Niels Shoe Meulman en ontwerper Ferry van Zijderveld.

Extra lang open

Vanwege ESNS en de hiphoptentoonstelling is het Groninger Museum 15 en 16 januari tot 20.00 uur geopend. Iedereen kan een ticket kopen voor de activiteiten, ook mensen zonder ESNS-bandje. Bezoekers met bandje krijgen wel korting op hun museumbezoek. Kijk voor meer informatie op de website van ESNS Art 2026.