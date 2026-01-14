Groninger Belang tegen benoeming nieuwe gedeputeerde

Foto: Joris van Tweel

De statenfractie van Groninger Belang zal tegen de benoeming van een nieuwe gedeputeerde stemmen. Ze vindt dat in deze fase onnodig.

De benoeming van een opvolger voor de vertrokken Karin Dekker betreft een periode van ongeveer anderhalf jaar. Wanneer rekening wordt gehouden met de inwerkperiode en de recesperiodes resteert naar verwachting slechts een beperkte tijd voordat de nieuwe gedeputeerde echt effectief aan het werk kan, aldus Groninger Belang.

Daar staan wel aanzienlijke kosten tegenover, zoals salaris, ondersteuning en een mogelijke wachtgeldregeling. De fractie vindt dat moeilijk uit te leggen aan de inwoners van de provincie.

Daar komt bij dat Karin Dekker voortijdig is vertrokken vanwege haar bestuursstijl. Een stijl die al vóór haar benoeming bekend was. Groninger Belang heeft eerder een motie van wantrouwen tegen haar ingediend. Die werd verworpen, maar een week later werd Dekker alsnog weggestuurd. Dat roept vragen op over het handelen van het college.

De fractie ziet genoeg mogelijkheden om de taken in het college anders te verdelen. Dat is efficiënter en voorkomt extra bestuurlijke lasten en kosten. Bovendien hebben veel Groningers al weinig vertrouwen in het bestuur. Dat komt volgens Groninger Belang ook omdat politieke processen te vaak de overhand krijgen boven het daadwerkelijk besturen van de provincie.