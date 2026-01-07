Groningen wil woningnood aanpakken met bouw 16.000 nieuwe huizen in tien jaar tijd

De gemeente Groningen wil de woningnood de komende tien jaar aanpakken met een nieuw Volkshuisvestingsplan. Meer en slimmer bouwen met extra aandacht voor kleine huishoudens moet gaan zorgen voor 16.000 nieuwe woningen,

Het college heeft woensdag het Volkshuisvestingsplan “Bouwen aan Gronings woongeluk” vastgesteld, bedoeld als leidraad voor de periode 2026 tot en met 2035. Het belangrijkste doel is de bouw van 16.000 nieuwe woningen in zowel de stad als de dorpen.

Daarbij ligt de nadruk op betaalbare woningen, sociale huur, het middensegment en betaalbare koop. De gemeente wil daarnaast slimmer omgaan met de beschikbare ruimte. Onbenutte plekken moeten beter worden gebruikt en bestaande gebouwen kunnen een nieuwe functie krijgen.

Ook is er speciale aandacht voor kleine huishoudens. Het plan richt zich op starters, senioren en mensen die andere woonvormen zoeken, zoals wooncoöperaties. De woonwensen van deze groepen krijgen een belangrijkere plek in het beleid.

Het Volkshuisvestingsplan is samen opgesteld met inwoners, corporaties en ontwikkelaars. In 2024 deelden meer dan 5.000 inwoners hun woonwensen via een enquête en gesprekken in de wijken. Op basis van de nieuwe plannen worden de komende tijd afspraken gemaakt met woningcorporaties en ontwikkelaars om ervoor te zorgen dat er niet alleen snel, maar ook zorgvuldig wordt gebouwd.