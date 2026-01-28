Gemeente wil vooral congresmarkt aanzwengelen met nieuw ‘kompas’ voor vrijetijdseconomie

De gemeente Groningen wil de positie van de stad als congres- en kennisstad versterken. In het nieuwe Kompas voor de Vrijetijdseconomie beschrijft het college van burgemeester en wethouders hoe de zakelijke markt, met name rond congressenin Stad, de komende tien jaar verder moet worden ontwikkeld.

De gemeente Groningen zakte begin vorig jaar juist op een ranglijstje van Nederlandse congressteden. Volgens het college is de congresmarkt van groot belang voor de economie van stad en ommeland. Zakelijke bezoekers blijven vaak meerdere dagen, zorgen voor extra bestedingen en versterken het vestigingsklimaat.

De gemeenteraad vroeg in juli 2025 met de motie Op weg naar een Gronings Congresbureau om verdere stappen te zetten in de professionalisering van de congresmarkt. In reactie daarop legt het college uit hoe de stad de congresmarkt wil aanpakken. De gemeente laat de praktische organisatie van congressen over aan marktpartijen. De gemeente richt zich vooral op het aantrekken en promoten van congressen.

Die taak ligt nu bij Groningen Conventions en dit bureau krijgt vanaf dit jaar subsidie van de gemeente. Het college wil Groningen Conventions verder laten groeien tot een volwaardige congresorganisatie. Voor deze stap is wel extra geld nodig uit de Economische Agenda Nij Begun. De gemeenteraad mag daarom later beslissen over de financiering.

Naast congressen wil de gemeente, met het nieuwe Kompas, ook het ommeland meer laten profiteren van de vrije tijdssector en evenementen in Stad. Naast congressen moeten ‘iconische projecten’ de stad nationaal en internationaal zichtbaarder maken. Ook de provincie als geheel krijgt een rol: bomenrijen, sloten, beken en kleine bosjes moeten beter worden benut voor recreatie en toerisme, zolang de natuur het toerisme aankan.