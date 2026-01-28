Groningen verbant fossiele reclame en gokreclame uit het straatbeeld

Afbeelding van Stefan Schweihofer via Pixabay

Na Den Haag en Amsterdam kiest ook Groningen voor een harde aanpak van ‘schadelijke’ buitenreclame. De gemeenteraad stemde woensdagavond in met een verbod op fossiele reclames én gokreclames in de openbare ruimte. “Zolang deze reclames het straatbeeld domineren, blijven we doen alsof vervuiling normaal is”, aldus de Partij voor de Dieren.

Groningen is daarmee de tiende stad in Nederland die fossiele reclame via de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) aan banden legt. Een motie van de Partij voor de Dieren kreeg een ruime meerderheid (30 voor, 9 tegen). Volgens Bart Hekkema (PvdD) staan reclames voor vliegvakanties en auto’s met verbrandingsmotoren lijnrecht tegenover de groene ambities van de stad. “Reclame in de openbare ruimte normaliseert gedrag. Het is belangrijk dat we daar andere beelden tegenover stellen.”

Juridische smaken

Wethouder Carine Bloemhoff (PvdA) gaf aan dat de motie uitvoerbaar is, mede door recente jurisprudentie uit Den Haag. Daar werd een dergelijk verbod door de rechter getoetst en goed bevonden. Bloemhoff legde de raad wel twee smaken voor: een direct verbod via de APVG of een vergunningsplicht. Een verbod via de verordening gaat per direct in, wat gevolgen kan hebben voor lopende contracten in abri’s, die tot 2028 lopen. Het college gaat nu onderzoeken welke route het meest haalbaar is.

Niet alle partijen waren enthousiast. De VVD stemde tegen en noemde het “geen serieuze motie”. Ook de Partij voor het Noorden stemde tegen, omdat zij andere manieren ziet om duurzame keuzes te bevorderen.

Gokreclame

Naast de fossiele industrie moet ook de goksector het veld ruimen. Een motie van de ChristenUnie, gesteund door SP, Partij voor de Dieren en PvdA, kon rekenen op 31 stemmen voor. “Gokreclame is schadelijk, leidt tot verslaving en steekt mensen in de schulden”, betoogde Laurent Dwarshuis van de ChristenUnie. Hoewel er landelijk al een verbod is op ongerichte online gokreclame, bijvoorbeeld op televisie, wil Groningen ook de fysieke reclame op straat verbieden.

Wethouder Bloemhoff waarschuwde hier dat er nog geen andere gemeenten zijn die dit specifiek via de APVG hebben geregeld. “We moeten onderzoek doen naar de juridische risico’s, omdat een verbod in de verordening direct ingrijpt op lopende afspraken.”

VVD: “Plezier niet verbieden”

De VVD, Stadspartij 100% voor Groningen en de Partij voor het Noorden uitten kritiek op het verbod op gokreclame. “Een reclame is niet schadelijk, overmatig gokken wel,” stelde Ietje Jacobs-Setz (VVD). “Er zijn veel mensen die plezier beleven aan bijvoorbeeld een WK-poule op kantoor.”

De gemeente gaat nu de APVG aanpassen om beide vormen van reclame te weren. Er wordt nu uitgewerkt welke route, een direct verbod of een vergunningsplicht, juridisch en financieel het meest haalbaar is voor de stad.