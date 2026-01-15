Gemeente Groningen speelde geen rol bij vestiging AZC bij Ter Borch

Bron: Google Maps (nabewerking) Afstand tussen AZC Eemsgolaan en de beoogde locatie voor een tijdelijk asielzoekerscentrum op bedrijventerrein Ter Borch.

De gemeente Groningen heeft geen rol gespeeld bij het besluit van de gemeente Tynaarlo om een tijdelijk AZC te vestigen op het industrieterrein Ter Borch. Dat antwoordt het college van B&W op vragen van de ChristenUnie en de PvdA.

De gemeente Tynaarlo heeft Groningen één dag voorafgaand aan de openbare bekendmaking geïnformeerd over haar besluit. Het gemeentebestuur van Groningen was verrast omdat beide gemeenten nog altijd in gesprek zijn over de invulling van het businesspark. Toch maakt Groningen geen bezwaar tegen het AZC, omdat ze het waardeert dat Tynaarlo haar verantwoordelijk neemt als het om de opvang van asielzoekers gaat. Wel wil Groningen een betere regionale afstemming, zodat haar eigen voorzieningen niet worden overbelast.

De gemeente wil wel in gesprek met Tynaarlo over zaken als de sociale veiligheid, de samenstelling van de doelgroep in het AZC en heldere informatievoorziening. Verder wil Groningen niet dat bewoners van het AZC extra druk leggen op de onderwijsvoorzieningen in de stad. Groningen gaat ervan uit dat het COA en Tynaarlo zelf die voorzieningen organiseren.