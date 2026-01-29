Groningen is nog niet van de sneeuw af

Foto: Andor Heij

De sneeuw die momenteel in onze provincie valt blijft ons nog enige tijd parten spelen. Kortom: januari eindigt met een wit sneeuwdek.

Donderdagochtend is er opnieuw een paar centimeter sneeuw gevallen en daar komt in de avond en nacht nog iets bij. Vrijdag blijft het droog, maar in de loop van zaterdag en ook de dagen erna is nog wat sneeuwval mogelijk. Dat zijn waarschijnlijk geen grote hoeveelheden.

Qua temperatuur blijft het in Groningen voorlopig kwakkelen: in de nacht daalt de temperatuur tot iets onder nul, overdag wordt het maximaal 3 graden.