Groningen geniet van voorlopig laatste dag met sneeuw en ijs (foto’s)

Schaatsen op de Van Brakelvijver. Foto: ingezonden

De temperatuur loopt zondagavond geleidelijk op. Terwijl het KNMI-station in Eelde om 22.00 uur nog -0,9 graden mat, zitten veel stations in het westen van het land inmiddels in de plus. Daarmee komt er een einde aan een winterse periode waar zondag nog volop van werd genoten.

Na verschillende sneeuwdagen afgelopen week kon er na een koude nacht met strenge vorst zondag op veel plekken geschaatst worden. Zo openden de ijsbanen in Ten Boer en Noordlaren hun deuren. “We kijken terug op een fantastische dag met ruim duizend bezoekers”, laat het bestuur van de ijsvereniging in Noordlaren weten. “Vanochtend om 08.00 uur stonden de eerste schaatsers al te wachten. Met de opkomende zon en de berijpte bomen gaf dat een sprookjesachtig beeld.”

Tekst gaat verder onder de foto’s:

Schaatsen in het Noorderplantsoen. Foto: Jorrit Tempels De koude nacht zorgde voor een mooie ijsvloer. Foto: Britt Gnodde Foto: ingezonden

Waaghalzen

Ook op natuurijs werd geschaatst, zoals op het Zilvermeer, het Paterswoldsemeer en de vijvers in het Noorderplantsoen. “Onverantwoord”, waarschuwt OOG-weerman Johan Kamphuis. “Het heeft in de nacht naar zondag slechts een aantal uren streng gevroren. Dat is te kort voor een betrouwbare ijsvloer.” Toch waagden velen het erop, zoals op de Van Brakelvijver. “Dit is fantastisch”, aldus een van de schaatsers. “Het ijs ligt er prachtig bij.”

De dag verliep grotendeels zonder grote incidenten. In Noordlaren kwam op de ijsbaan een persoon vervelend ten val en op het Hoornsemeer liep een situatie met een hond bijna verkeerd af. Het dier was het ijs opgelopen en weigerde terug te keren, waarna het baasje zelf het ijs op ging en erdoorheen zakte. De man kon worden gered door leden van de Groninger Reddingsbrigade.

Tekst gaat verder onder de foto’s:

Foto: Gijs Bouman – Beeman Productions Foto: Karin Engelkes – ten Hof

Noorderlicht

Moeder Natuur had zondag nog een verrassing in petto. Door een eerdere zonne-uitbarsting zorgden geladen deeltjes in de nacht naar zondag voor het noorderlicht. “Ik kreeg laat op de avond bericht dat het licht zichtbaar was”, vertelt fotograaf Gijs Bouman van Beeman Productions. “Ik twijfelde even omdat de gevoelstemperatuur rond de -8 graden lag. Maar de kans om het noorderlicht te vangen in een winters landschap krijg je niet vaak. Het leverde unieke beelden op.”