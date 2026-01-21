Groningen gaat uitbuiting arbeidsmigranten aanpakken

De gemeente Groningen wil uitbuiting van arbeidsmigranten aanpakken met een zogenoemd mobiel WIN-punt. WIN-punt betekent Work In Nederland. Er zijn op dit moment, landelijk, elf WIN-punten actief.

Met een bus wil men naar plekken toe waar arbeidsmigranten werken. In de stad zijn er zo’n arbeidsmigranten 4000 bekend maar vermoedelijk zijn het er meer. Zij worden dan voorgelicht, over taal over rechten en plichten en kunnen misstanden melden. Zo worden ze zichtbaarder en kunnen geregistreerd worden. Taalachterstanden en beperkte kennis vergroten hun afhankelijkheid van uitzendbazen en beperken participatie en zelfredzaamheid. Er komt ook een vast WIN-punt aan de Dirk Huizingastraat 17 (Leger des Heils).Uiteindelijk moeten er 35 WIN-punten komen, in elke arbeidsmarktregio een.

Met behulp van het Leger des Heils, WIJ-Groningen, de vakbonden en stichting Barka, die veel Poolse arbeidsmigranten kent, gaat men op zoek naar de plek waar arbeidsmigranten werken.