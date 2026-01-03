Groningen gaat een winterse week tegemoet

Foto: Britt Gnodde

De komende etmalen blijft het lokaal erg glad door sneeuw en vanaf vanavond ook door bevriezing van natte weggedeelten. Gladheid door sneeuw is te zien, maar gladheid door bevriezing is zeer verraderlijk vanwege het onzichtbare karakter.

Door Johan Kamphuis

“Het is winter! De Stad en provincie is bedekt onder een sneeuwtapijt van tussen de 3 en 7 cm. Daar gaat nog wel het een en ander bijkomen”, zegt Kamphuis. “Vanmiddag neemt de buiigheid af om vanavond en of vannacht weer op te leven. Opnieuw dan sneeuwbuien of buitjes, soms dikke vlokken soms in korrelvorm.”

Vanmiddag wordt het 1 of 2 graden boven nul en vanavond zakt het kwik naar waarden rond het vriespunt. Komende nacht gaat het vriezen. In gebieden waar het bewolkt blijft vriest het een graad, daar waar het tussen de buien opklaart kan het tot 3 of 4 graden vorst komen.

Ook morgen gaan er enkele sneeuwbuien of – buitjes vallen. Het wordt 1 graad bij een matige wind uit het westen tot zuidwesten, windkracht 3 tot 4. In de nacht nog altijd af en toe een sneeuwbui bij minima tussen de -1 en -4 graden. Afhankelijk van opklaringen.

Maandag is het rustig en schijnt de zon wat vaker. Een sneeuwbui beperkt zich tot een enkel lokaal exemplaar en de temperatuur schommelt de hele dag rond het vriespunt. In de nacht opklaringen, droog en bij een afnemende wind gaat het matig vriezen met minima tussen -6 en -8 graden. Lokaal is zelfs strenge vorst met minima rond -10 niet ondenkbaar.

De rest van de week houdt de winter aan. Overdag ligt de temperatuur rond het vriespunt en in de nachten vriest het licht tot matig. Dinsdag blijft het droog en woensdag neemt de kans op (lichte) sneeuw weer toe. Rond donderdag/vrijdag volgt de aanval van zachte oceaanlucht. De kans op sneeuw neemt dan weer toe. Kamphuis: “Wie de clash uiteindelijk gaat winnen blijft voorlopig onzeker. Duidelijk is wel dat 2026 winters uit de startblokken schiet.”