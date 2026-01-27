‘Groningen bovenaan lijst met minst financieel gezonde grote gemeenten’

Foto: Ecco van Oosterhout. Stadhuis

Van de Nederlandse gemeenten met meer dan honderdduizend inwoners is Groningen de meest financieel ongezonde. Dat stelt accountantskantoor BDO in haar jaarlijkse benchmark voor gemeentes.

Hoewel Groningen, net als vorig jaar, de 32e plek inneemt op de ranglijst en een hoger rapportcijfer krijgt dan vorig jaar (een voldoende dit keer, met een 7 in plaats van de 5 van vorig jaar), lijkt het andere grote steden makkelijker af te gaan om de financiën op orde te brengen met het oog op het zogenaamde Ravijnjaar. Door incidentele middelen van het Rijk lijkt dit moment verschoven naar 2028, het jaar waarin gemeentes structureel minder geld krijgen uit het gemeentefonds van het Rijk.

De gemeente Groningen belandde onderaan de ranglijst vanwege de aanhoudend lage solvabiliteit (de gemeente spaart bijna niet voor grote investeringen) en de relatief hoge belastingcapaciteit (bij tegenslagen kan de gemeente de ozb eigenlijk niet meer verhogen), zo blijkt uit de stresstest voor gemeenten van BDO. Ook kent Groningen een relatief hoog percentage op de grondexploitatie, oftewel de waarde van de grond ten opzichte van de totale baten.

De gemeente heeft nog steeds één groot voordeel: de komende jaren stijgt het eigen vermogen van de gemeente (wat nu relatief laag is ten opzichte van andere gemeenten van dezelfde omvang qua inwoners) relatief snel. BDO denkt dat Groningen de komende jaren (tussen nu en 2029) zo’n zestig miljoen euro kan sparen.