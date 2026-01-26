GroenLinks ziet af van aardgasvrij maken partijpand

Foto: GoogleMaps

GroenLinks wil het partijpand aan de Coehoornsingel voorlopig niet verduurzamen, dat meldt Dagblad van het Noorden. Een voorstel om het pand aardgasvrij te maken werd tijdens een ledenvergadering afgewezen met 9 stemmen voor en 20 tegen.

Partijvoorzitter Stijn Duursma zegt dat het onduidelijk is wat er na de fusie met de Partij van de Arbeid met het pand gebeurt. Duursma wil het besluit uitstellen. Het energieverbruik van de partij zou laag zijn waardoor een warmtepomp zichzelf moeilijk terug verdient.

Een verkoop van het pand sluit GroenLinks niet uit. Volgens het bestuur kan een warmtepomp de waarde van het slecht geïsoleerde pand verlagen en leiden tot hoge energiekosten voor een toekomstige koper.