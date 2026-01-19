GroenLinks-PvdA maakt definitief verkiezingsprogramma en kandidaat-wethouders bekend

GroenLinks-PvdA heeft de eerste vier namen van de advieslijst met kandidaat-wethouders bekendgemaakt in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 18 maart 2026. Het gaat om Rik van Niejenhuis, Mirjam Wijnja, Manouska Molema en Carine Bloemhoff.

De vier huidig wethouders hebben aangegeven door te willen gaan in hun functie, mochten GroenLinks en PvdA weer in een coalitie stappen. “Hun ervaring is straks onmisbaar bij het trekken van de bestuurlijke kar van de nieuwe partij hier in Groningen”, aldus de kandidaatstellingscommissie.

‘Eerlijk, groen en Gronings’

GroenLinks en PvdA hebben hun verkiezingsprogramma’s samengebracht in één gezamenlijk programma met ‘eerlijk’, ‘groen’ en ‘Gronings’ als kernwaarden. De twee partijen willen samen een volwaardig campus bouwen op Zernike, de tram herintroduceren in de Stad, Groningen groener maken, investeren in lokale en betaalbare groene stroom, veiligheid vergroten en armoede bestrijden met basisbanen en inkomensondersteuning.

“We hebben iets om voor te strijden, om deze prachtige stad en gemeente te behouden zoals ze is en verder te versterken en verbeteren waar dat nodig is”, vertelt lijsttrekker Rik van Niejenhuis. “Dit is ons groene en eerlijke verhaal.”

Het verkiezingsprogramma

In het programma staat dat GroenLinks-PvdA zes duizend nieuwe woningen wil bouwen en daarbij wil investeren in verschillende woningtypes. “Voor elke fase van iemands leven.” Daarnaast willen de twee partijen Groningers beschermen tegen woekerprijzen en beleggers.

Ook wil GroenLink-PvdA femicide, kindermishandeling en huiselijk geweld aanpakken en het uitgaansleven veiliger maken. “Iedereen in Groningen moet veilig en als zichzelf over straat kunnen.”

Daarnaast staat in het gezamenlijke programma dat iedere Groninger een park op loopafstand moet hebben. GroenLinks-PvdA wil de natuur beschermen en zorgen voor schone lucht. Ook willen de partijen investeren in een Gronings energiebedrijf dat lokale en betaalbare groene stroom opwekt. Verder moet er geïnvesteerd worden in het isoleren van woningen, een tramverbinding en elektrisch vervoer.

Tot slot willen de samenwerkende partijen armoede tegengaan door te investeren in de eerste 1000 dagen van kinderen, een verlengde schooldag en gratis opvang waar nodig. Daarnaast willen de partijen inzetten op basisbanen en inkomensondersteuning.