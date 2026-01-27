GroenLinks eist meer aandacht voor stemrecht internationals: “75 procent weet van niets”

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

Veel internationale inwoners in de gemeente Groningen weten niet dat zij op 18 maart naar de stembus mogen voor de gemeenteraadsverkiezingen. GroenLinks vreest dat de informatiecampagne, net als vier jaar geleden, te laat op gang komt en eist actie van het college.

“We willen op 18 maart een zo hoog mogelijke opkomst stimuleren, ook onder groepen die nu vaak niet gaan stemmen”, vertelt raadslid Justine Jones. In de gemeente Groningen wonen ongeveer 15.000 internationale stemmers. Ondanks de eerdere campagne ‘It’s your city too’ blijkt de onwetendheid onder deze groep groot. Jones: “De gemeente heeft zelf aangegeven dat ongeveer 75 procent van deze groep niet op de hoogte is van hun stemrecht. Dat is een zorgwekkend hoog aantal.”

Race tegen de klok

De campagne waar Jones naar verwijst, werd in de aanloop naar de vorige verkiezingen opgestart met een Engelstalige website, een vertaalde Stemwijzer, uitingen op sociale media en posters op straat. Toch ging het toen mis met de timing. “De vorige campagne startte te laat, waardoor veel mensen niet meer tijdig de juiste informatie kregen. Dat dreigt nu opnieuw te gebeuren. De cruciale peildatum voor de registratie in de basisregistratie personen (BRP) is 2 februari. Die datum nadert nu heel snel.”

Rol voor RUG en Hanze

GroenLinks wil van het college weten of zij bereid is om de campagne ‘It’s Your City Too’ onmiddellijk en intensiever in te zetten. Volgens de partij ligt er ook een schone taak voor de grote kennisinstellingen in de stad. “De RUG en de Hanzehogeschool hebben duizenden internationale studenten en medewerkers. Hoewel de gemeente eerder aangaf met hen te willen optrekken, verspreiden deze instellingen de informatie over het stemrecht nog nauwelijks actief,” aldus Jones.

De fractie vraagt het college om opnieuw in gesprek te gaan met deze instellingen en grote werkgevers. Volgens GroenLinks draagt actieve informatievoorziening niet alleen bij aan een hogere opkomst, maar versterkt het ook de algehele betrokkenheid van internationale inwoners bij de stad waar zij wonen en werken.