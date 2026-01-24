Groen Geel wint ongelijke strijd tegen VVG, Amicitia wint topper

Hekkensluiter VVG kreeg een pak slaag van koploper Groen Geel (Foto Martijn Minnema)

Ondanks code oranje werd er toch nog op beperkte schaal gevoetbald. Zo was er de topper Amicitia VMC-Haren in de vijfde klasse, kreeg hekkensluiter VVG koploper Groen Geel op bezoek en kwamen ook The Knickerbockers en GVAV Rapiditas in actie.

IJzel, code oranje, niet de weg op gaan als het niet hoeft, dan is het enige wijze besluit algehele afgelasting. Maar schijnbaar denkt de KNVB dat clubs als VVG, Amicitia VMC en Haren straks doordeweeks nog actief zijn in Europa want in plaats van alles te schrappen en in te halen als de omstandigheden beter zijn mochten een aantal clubs toch de wei in.

VV GRONINGEN-GROEN GEEL

VVG staat laatste in de derde klasse R en kreeg met Groen Geel de ongeslagen koploper op bezoek. Bij VVG is het kommer en kwel, dikke nederlagen die het gevolg zijn van veel blessures, een spelersgroep die de motivatie mist om er nog wat van te maken en vooral een gebrek aan kwaliteit. Degradatie is al bijna onafwendbaar en daarom zijn ze bij VVG al bezig met volgend seizoen. Gemotiveerde spelers die na afloop blijven hangen, dat is waar VVG naar op zoek is. Namen worden nog niet genoemd, maar er zijn al wat spelers gepolst.

Maar eerst dit seizoen nog. Thuis tegen Groen Geel, de koploper. Een wedstrijd waarin het begrip kansloos een nieuwe dimensie kreeg. En waarin je medelijden kreeg met de vrijwel werkloze blauwbekkende keeper van Groen Geel. Hij kreeg in de eerste 45 minuten twee keer de bal, om een doeltrap te nemen. Verder speelde de eerste helft zich op de helft van VVG af.

Na acht minuten verkeek zijn VVG collega zich op een hoekschop die in ene binnen vloog, 0-1. Binnen het half uur stond het 0-4 en bij rust 0-6. En dan moet je onder deze omstandigheden nog een helft. Bij VVG ging er iemand door zijn enkel, vervanger was de inmiddels 54 jarige Jackie Venema.

Helaas voor VVG was de Groen Gele honger na rust nog niet gestild. Ook na rust schoot de koploper er nog een half dozijn in, eindstand dus 0-12. Vorige week verloor VVG al met 10-0. Groen Geel is 2026 begonnen met 6 uit 2 en een doelsaldo van 17-0.

The Knickerbockers staat vierde in 3R op grote afstand van de top 2. Vanmiddag speelden de studenten thuis tegen nummer 9 Omlandia. De Ten Boersters wonnen met 1-3. Pas kort voor tijd kon TKB de eer redden. Voor Omlandia scoorde Remco Bolhuis twee keer.

In de tweede klasse staat GVAV Rapiditas ook laatste. Daar kwam geen verandering in want bij Marum werd met 4-2 verloren. GVAV kwam na een kwartier nog wel op voorsprong maar keek bij rust tegen een 2-1 achterstand aan. Nadat het 2-2 werd greep Marum alsnog de winst.

In 5F stond een kraker op het programma, Amicitia VMC stond tweede met 1 punt minder dan koploper Haren. Vanmiddag troffen ze elkaar op Coendersborgh. Amicitia is de nieuwe koploper, het won met 2-0. Isjo Boone scoorde kort voor rust, Justin Verboekend twintig minuten na rust.