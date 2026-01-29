Grand Theatre biedt podium aan nieuw theatertalent

Het Grand Theatre in Groningen en Explore the North in Leeuwarden werken samen bij de ontwikkeling van nieuw theatertalent in ons land.

Ze doen dat binnen het netwerk Oproer, waarin nog een zevental andere (theater)instellingen samenwerken. Oproer brengt nieuw talent in contact met publiek in theaters door het hele land. Ze biedtn kansen aan startende makers die op zoek zijn naar speelplekken en publiek. Oproer ondersteunt bij de productie, marketing en benadering van het publiek, met de focus op het opbouwen van een duurzame carrière.

Makers die in het traject zitten krijgen een passende plek binnen de programma’s van alle partners en spelen zodoende door het hele land. Ook in het Grand Theater zijn de komende tijd avontuurlijke voorstellingen van nieuw theatertalent.