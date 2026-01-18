GIJS wint in thriller na shoot-outs van Amsterdam Tigers

Foto: Stefan van der Spek

De ijshockeyers van GIJS Groningen hebben zaterdagavond een zwaarbevochten overwinning geboekt op de Amsterdam Tigers. In een kolkend Kardinge viel de beslissing pas na shoot-outs: 7-6.

“Het publiek kreeg de wedstrijd van hun leven voorgeschoteld”, laat GIJS in een reactie weten. “Er was spanning tot de allerlaatste seconde; er was strijd, karakter en pure wilskracht te zien.” GIJS schoot uit de startblokken en kwam in de derde minuut al op voorsprong. Op aangeven van Henri Ruotsalainen wist Niko Kuivaniemi de 1-0 binnen te schieten. Amsterdam, dat hoger genoteerd staat op de ranglijst, sloeg echter snel terug via Nijs Hille: 1-1.

Doelpuntenfestijn

De eerste periode bleek een voorbode voor de rest van de avond. Valtteri Mäkiviinikka zette GIJS op 2-1, maar Thomas Woods maakte namens de Amsterdammers weer gelijk. In de slotfase van de eerste periode bracht Ruotsalainen de Groningers op 3-2, maar opnieuw was het Woods die enkele seconden later de 3-3 op het scorebord zette.

In de tweede periode greep GIJS opnieuw de leiding via een doelpunt van Niko Kuivaniemi in de 24ste minuut. De derde periode ontaardde in een ware thriller waarin vijf keer werd gescoord. Samu Poutanen maakte voor Amsterdam gelijk (4-4), waarna Mäkiviinikka GIJS weer op voorsprong zette. Poutanen bleek echter een plaaggeest voor de Groningse defensie en maakte snel weer gelijk. In de absolute slotfase leek Mäkiviinikka met de 6-5 de winst veilig te stellen, maar opnieuw was het Poutanen die met zijn derde treffer van de avond de stand op 6-6 bracht.

Beslissing via shoot-outs

In de verlenging (overtime) werd niet gescoord, waardoor shoot-outs de beslissing moesten brengen. Henri Ruotsalainen kroonde zich tot het goudhaantje van de avond door de beslissende 7-6 binnen te schieten.

“We mogen supertrots zijn op onze jongens, zeker omdat ze een dag eerder ook al een zware wedstrijd tegen de Nijmegen Devils speelden”, aldus de club. Door de winst staat GIJS nu op de zevende plaats in de competitie met 24 punten uit zeventien wedstrijden. Komend weekend wacht de uitwedstrijd tegen Zoetermeer.