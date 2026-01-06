Getuigen gezocht na berovingen in Kerklaan, Moesstraat en Jaagpad

Foto: Joaquín Lo Sie Sen

De politie is op zoek naar getuigen van vier verschillende berovingen die op maandag 5 en dinsdag 6 januari hebben plaatsgevonden. Tegelijkertijd roept de politie op tot alertheid.

“Het gaat om afzonderlijke berovingen”, laat de politie weten. “Ze hebben echter allemaal plaatsgevonden in de omgeving van de Kerklaan, Moesstraat en het Jaagpad. We zijn op zoek naar mensen die iets gezien hebben, die meer informatie hebben of die mogelijk in het bezit zijn van camerabeelden waarop een of meerdere incidenten te zien zijn.”

Of en wat er bij de berovingen is buitgemaakt, is niet bekendgemaakt. Ook is er nog geen signalement van de daders beschikbaar. “Heb je iets gezien of weet je meer? Neem dan contact met ons op via 0900-8844.” Daarnaast kan er contact worden opgenomen met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.