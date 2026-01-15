Gemiddelde verkoopprijs huis in gemeente Groningen is 410 duizend euro

Foto: Jeroen Stoop via: wikiportret.nl / WikiMedia (ccby-gfdl)

De gemiddelde verkoopprijs van een huis in de gemeente Groningen lag eind vorig jaar op 410 duizend euro. Dat is drieduizend euro meer dan een jaar geleden. Dat blijkt uit cijfers van de NVM.

Volgens de makelaarsvereniging zijn in de laatste drie maanden van vorig jaar in Groningen 830 woningen verkocht. Dat zijn er meer dan een jaar geleden. In heel Nederland ging het om 47.600 woningen, waarvan bijna de helft aan starters.

Lana Goutsmits-Gerssen van NVM Wonen: “Voor woningzoekenden is het fijn dat er veel meer aanbod is, al blijft de keuze beperkt door de vaak vlotte verkopen in gemiddeld 28 dagen. De transactieprijzen stijgen daarbij nog licht, wat verkopers vertrouwen geeft om een volgende stap te zetten.”

De gemiddelde verkoopprijs van bestaande woningen in Nederland is in het laatste kwartaal van vorig jaar op 502 duizend euro uitgekomen. Er zijn grote regionale verschillen: in de helft van de Nederlandse gemeenten is de gemiddelde transactieprijs inmiddels de 5 ton gepasseerd. De duurste gemeente is Bloemendaal met gemiddeld bijna 1,2 miljoen euro per verkochte woning. De gemeente Pekela is hekkensluiter met gemiddeld 272 duizend euro.