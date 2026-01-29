Gemeenteraad keurt Bomenplan goed: veel meer bomen in elke buurt

De gemeenteraad heeft woensdag het Bomenplan goedgekeurd. Met dit plan kijkt de gemeente ver in de toekomst: in 2075 moet elke woonbuurt voor minstens 30 procent bedekt zijn met boomkronen.

Bij boomkroonbedekking hebben we het over hoeveel van een buurt bedekt is door de toppen van bomen (van bovenaf). Op dit moment is gemiddeld 12,5 procent van de gemeente bedekt met boomkronen. Tussen buurten zijn grote verschillen. Maar bomen zijn belangrijk voor de stad. Ze zorgen voor verkoeling tijdens warme dagen, maken de lucht schoner en helpen planten en dieren. Ook zorgen bomen voor meer groen en een fijnere plek om te wonen.

Het Bomenplan gaat dus uit van veel meer bomen, zowel in de openbare ruimte als in particuliere tuinen. Daarbij kijkt de gemeente niet alleen naar het aantal bomen, maar ook naar de kwaliteit. Denk aan gezonde bomen, verschillende soorten, een goede verdeling over de stad en genoeg ruimte om te groeien.

In het Bomenplan staat ook een actieplan voor de komende vijf jaar. Hierin staat hoe bestaande bomen beter worden beschermd, waar nieuwe bomen kunnen komen en hoe de gemeente samenwerkt met inwoners en organisaties. Ook wordt gevolgd of de plannen goed verlopen.

Inwoners kunnen zelf helpen om de gemeente groener te maken. Met de klimaatsubsidie krijg je 50 euro subsidie per boom die je in je tuin plant. De boom moet een stamomtrek hebben van minimaal 16 cm (gemeten op 1 meter hoogte). De aanvraag moet minimaal 200 euro zijn.