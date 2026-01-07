Gemeentebestuur wijst pilot met open afvalcontainers tegen bijplaatsingen af

Foto: Kevin van der Laan

Het college van burgemeester en wethouders van Groningen ziet geen heil in een pilot met open afvalcontainers zonder afvalpas. Het college wil vasthouden aan het huidige systeem, met daarnaast snellere leging en omgekeerde bewijslast bij het opleggen van boetes.

De afwijzing volgt op schriftelijke vragen van het CDA en D66. De fracties vroegen het college om een proef met open containers, zoals dat in Schiedam nu gebeurt, om bijplaatsingen en zwerfafval te verminderen.

Het college wijst erop dat de stijging van het aantal bijplaatsingen mede het gevolg is van de toename van het aantal containerlocaties. Meer locaties zorgen volgens de gemeente ook voor meer plekken waar afval wordt bijgeplaatst. Het meeste bijgeplaatste afval is grofvuil, dat past en hoort daar sowieso niet in.

Slechts tien procent van de bijplaatsingen zijn het gevolg van volle containers of storingen, concludeert het college. Andere oorzaken zijn inwoners die geen afvalpas bij zich hebben, mensen uit omliggende gemeenten die afval meenemen, bedrijven die afval bijplaatsen en inwoners die zich niet aan de afspraken houden.

Volgens het college is het openstellen van containers zonder afvalpas geen oplossing. De gemeente verwacht dat dit juist meer afval aantrekt van mensen en bedrijven die daar geen recht op hebben. Ook wijst het college erop dat het ledigen van containers wordt gepland op basis van het gebruik van afvalpassen. Zonder dit systeem is niet te zien wanneer containers bijna vol zijn, wat kan leiden tot overvolle containers en extra overlast.

De gemeente kiest daarom voor andere maatregelen. Storingen worden sneller verholpen en volle containers sneller geleegd. Op plekken met veel bijplaatsingen wordt de omgeving van containers aangepast en verbeterd. Ook kunnen handhavers sinds kort makkelijker bestuurlijke boetes van 240 euro per incident opleggen. Daarbij ligt de bewijslast nu bij de overtreder, niet meer bij de gemeente.