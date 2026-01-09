Gemeente ziet nu geen reden voor extra verkeersmaatregelen op Vondellaan en Van Iddekingeweg

Foto: Rieks Oijnhausen

Volgens het gemeentebestuur zijn op dit moment geen extra maatregelen nodig om verkeersveiligheid op de Vondellaan en de Van Iddekingeweg te verbeteren.

Tijdens een wijkgesprek in De Wijert van afgelopen zomer gaf een aantal bewoners aan dat zij overlast ervaren van hardrijdend verkeer op de Vondellaan en de Van Iddekingeweg. De fracties van PVV en VVD namen deze signalen over en vroegen het college om een onderzoek.

Dat kwam er. De gemeente heeft de afgelopen maanden snelheidsmetingen uitgevoerd op beide wegen. Daaruit blijkt dat het overgrote deel van de weggebruikers (zeker 85 procent van de automobilisten) niet te hard rijdt. Op de Van Iddekingeweg ligt deze snelheid overdag onder de 50 kilometer per uur. Op de Vondellaan ligt deze rond de 50 kilometer per uur. Ook de politie geeft aan dat er in de afgelopen periode geen meldingen zijn geweest van bijvoorbeeld door rood rijden op de twee straten.

Daarom gaat het college nu geen snelheidsremmende maatregelennemen op het noordelijk deel van de Van Iddekingeweg en het westelijk deel van de Vondellaan. Wel worden beide wegen vanaf de rotonde richting het zuiden en oosten meegenomen in lopende plannen om wegen van 50 naar 30 kilometer per uur te brengen, Komend jaar wordt opnieuw gekeken naar meldingen van bewoners. Als daar aanleiding toe is, kan alsnog worden besloten om maatregelen te nemen.