Gemeente zet Ahold onder druk over verkrottende panden Haren: “Klaar met moedwillige leegstand”

De patstelling tussen de gemeente Groningen en Ahold over de jarenlange leegstand van twee monumentale panden aan de Kerkstraat in Haren duurt voort. Terwijl Ahold de locaties wil slopen voor extra parkeerruimte, eist de gemeente dat de woningen behouden blijven. Met een nieuwe leegstandsverordening op komst krijgt de gemeente binnenkort de instrumenten om dit soort “onacceptabele verkrotting” harder aan te pakken.

De twee panden aan de Kerkstraat worden al decennia verwaarloosd. Al in de jaren vijftig kocht Ahold de woningen aan met het doel ze te slopen voor de uitbreiding van de naastgelegen Albert Heijn. De toenmalige gemeente Haren hield dit tegen om het karakter van de straat te beschermen. In de jaren negentig volgde een nieuw plan voor een parkeerdek voor zestig auto’s, waar de gemeente opnieuw voor ging liggen. Sindsdien is er aan de huizen niets meer gebeurd.

“Brutale kwalificatie”

Voor de SP is de maat vol. Hans de Waard stelde woensdag kritische vragen over de situatie in Haren, maar ook over leegstaande panden in de Groningse binnenstad, zoals aan de Muurstraat en Hoekstraat. De Waard: “Met grote verbazing las mijn fractie de berichten over de leegstand, de pijnlijke voorbeelden. Ook omdat er een vrij brutale kwalificatie richting de gemeente bij zat van één van de eigenaren, die mijn fractie zag als een aanmoediging om dan maar stevig te gaan ingrijpen.” Hiermee doelde hij op een vastgoedeigenaar die in de krant klaagde over de “linkse kutgemeente”.

Nieuwe instrumenten tegen leegstand

Wethouder Rik van Niejenhuis (PvdA) van Wonen liet weten dat de gemeente klaar is met de moedwillige leegstand: “We hebben in ons volkshuisvestelijk plan opgenomen dat we gaan werken aan een leegstandsverordening. Dit omdat we vinden dat leegstand niet moet kunnen. Niet alleen omdat we te weinig plekken hebben waar mensen kunnen wonen, maar laten we ook de bedrijven niet vergeten. Ook voor hen is er schaarste.”

Volgens de wethouder heeft langdurige leegstand een negatief effect op de hele buurt: “We worden wel eens gebeld door bewoners of bedrijven die zich zorgen maken over de veiligheid en uitstraling. Met een leegstandsverordening, en de landelijke leegstandswet die in de maak is, kunnen we dit tegengaan.”

Erfgoed

Wat betreft de specifieke situatie in Haren is er in december contact geweest met Ahold, maar de standpunten liggen nog ver uit elkaar. Van Niejenhuis: “Het laatste bericht van Albert Heijn is dat zij daar nog graag meer plek willen maken voor parkeren. Onze reactie is dat wij dat niet zien zitten omdat deze panden een erfgoedwaarde hebben. Wij vragen Albert Heijn om met een plan te komen dat wel past binnen de gemeentelijke kaders.”

De wethouder kondigde aan dat de supermarktketen niet langer vrijblijvend wordt benaderd: “Wij zullen hen nadrukkelijk uitnodigen om met een plan te komen voor deze locatie, gericht op het behoud van de woningen en het realiseren van de woonfunctie.” Hans de Waard (SP) concludeerde: “Goed dat er gewerkt wordt aan instrumenten om in te kunnen grijpen. Deze instrumenten komen bovenop het nadrukkelijk uitnodigen van de Albert Heijn, als ik het zo mag interpreteren?” De wethouder bevestigde dit kort maar krachtig met een: “Ja”.

Verslaggever Ruben Feiken maakte een reportage over het onderwerp: