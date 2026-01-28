Gemeente wil ‘sluipende hardrijders’ in Schildersbuurt ook aanpakken op Melkweg

Foto via Google Maps - Streetview

De gemeente Groningen wil het verkeer op de Melkweg in de Schildersbuurt beperken. Vooral tussen de Kraneweg en de Doctor C. Hofstede de Grootkade wordt tijdens de spits vaak te hard en tegen de richting in gereden.

De gemeente voerde onderzoek uit naar de hoeveelheid verkeer en de snelheid. Uit de resultaten blijkt dat veel bestuurders tijdens de spits te hard rijden. Zowel in de richting van de verkeerslichten als tegen de rijrichting in. Vermoedelijk proberen zij zo files bij de stoplichten op de kruising tussen de Westersingel, de Kraneweg en de Verlengde Visserstraat te vermijden.

Om het verkeer te verminderen, onderzoekt de gemeente of dit stuk Melkweg alleen toegankelijk kan worden voor parkeren door omwonenden. Daardoor ontstaat meer ruimte voor groen en fietsenstallingen.

Schilderbuurt zonder sluipverkeer

De Melkweg is niet de enige plek in de Schilderbuurt waar de gemeente gaat ingrijpen tegen het sluipverkeer en hardrijders. Even verderop in de wijk loopt een vergelijkbare proef in de Taco Mesdagstraat. Sinds half januari staan hier ‘strategische bloembakken’ om auto’s te weren en de straat zo minder aantrekkelijk te maken als doorsteekroute. De straat dient hierme ook als testcase voor de toekomstige inrichting van het Jozef Israëlsplein. De gemeente onderzoekt of dit plein op termijn volledig autoluw kan worden gemaakt.

Inspraak voor bewoners

De gemeente nodigt inwoners uit de omgeving van de Melkweg uit om mee te praten over deze mogelijke maatregelen. Op 16 februari zijn zij tussen 16.00 tot 18.00 uur welkom voor een gesprek in het kantoor van de gemeente aan het Gedempte Zuiderdiep. Wie niet kan komen, kan een reactie sturen per mail naar verkeer@groningen.nl (met kenmerk 10503179) of per post naar de gemeente Groningen.