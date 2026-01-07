Gemeente wil Friesestraatweg herinrichten tussen Kraneweg en Hoendiep

Foto via Google Maps - Streetview

Het college van B&W vraagt de gemeenteraad om 2 miljoen euro beschikbaar te stellen voor de herinrichting van de Friesestraatweg tussen Kraneweg en Hoendiep.

De maximumsnelheid wordt verlaagd naar 30 km per uur en er komen diverse maatregelen om de snelheid te verminderen. Er komt meer ruimte voor groen, ontmoeting, beleving en klimaat. Tijdens inloopbijeenkomsten, een buurtwandeling en overleg met een klankbordgroep is gekeken naar een goede inrichting van dit deel van de straat. Ook het kruispunt tussen Friesestraatweg en Kraneweg wordt aangepakt.

De herinrichting is nodig omdat de functie van de Friesestraatweg is veranderd. Oorspronkelijk was het een ontsluitingsweg van het centrum naar de westelijke ringweg. Nu is het niet meer mogelijk om van de Friesestraatweg via het Hoendiep naar het centrum te rijden, en vanaf de Ring West via het Hoendiep naar de Friesestraatweg te rijden. Daardoor is het autoverkeer fors afgenomen en past de brede asfaltweg niet meer bij het huidige gebruik.