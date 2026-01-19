Gemeente teruggefloten rond verhuizing daklozenopvang: ‘Stadhuis handelde in strijd met eigen participatieregels’

Foto: Joris van Tweel

De rechtbank heeft de gemeente Groningen teruggefloten rond de voorgenomen verhuizing van de dagopvang voor daklozen van het Leger des Heils naar de Nieuwe Boteringestraat. De voorzieningenrechter oordeelde maandagochtend dat de gemeente in strijd heeft gehandeld met haar eigen participatieverordening. Daarom mag de gemeente de komende vier weken geen definitief besluit nemen over de verhuizing.

Het kort geding was aangespannen door 87 bewoners uit de Hortusbuurt, die al langer bezwaar maken tegen de manier waarop de gemeente hen bij het besluit heeft betrokken. De kern van hun bezwaar: ze vinden dat ze te laat en onvoldoende zijn geïnformeerd over de verhuizing van de dagopvang van de Spilsluizen naar de Nieuwe Boteringestraat.

De rechter geeft hen deels gelijk in hun standpunt en stelt dat omwonenden geen reële kans kregen om hun zorgen en standpunten kenbaar te maken, voordat de gemeente een definitief besluit wilde nemen.

Onvoldoende en onduidelijke participatie

Volgens de rechtbank heeft de gemeente nagelaten om vooraf duidelijk vast te leggen en te communiceren hoe en in welke mate omwonenden mochten participeren. Daarmee is de zorgplicht uit de Participatieverordening geschonden.

De rechter wijst erop dat bewoners weliswaar geen recht hebben om mee te beslissen over de locatie of de doelgroep van de opvang, maar dat zelfs bij een beperkte vorm van participatie (‘informeren en luisteren’) de gemeente verplicht is om tijdig relevante informatie te delen en bewoners daadwerkelijk de gelegenheid te geven hun opvattingen te geven.

Die kans hebben de omwonenden volgens de rechtbank onvoldoende gekregen. De informatiebijeenkomst begin december en de verstrekte stukken boden daarvoor geen solide basis. Bovendien wekte de gemeente met brieven, websitteksten en uitlatingen tijdens bijeenkomsten de indruk dat reacties uit de buurt nog invloed konden hebben op het besluit, terwijl later werd gesteld dat de locatie en doelgroep niet meer ter discussie stonden. Dat vindt de rechtbank onzorgvuldig van de gemeente.

Besluit vier weken uitgesteld

De rechter verbiedt de gemeente nu om vóór 17 februari een definitief besluit te nemen over de verhuizing. In die periode moeten omwonenden alsnog de gelegenheid krijgen om schriftelijk hun zienswijzen in te dienen. De gemeente krijgt vervolgens een week om deze reacties te verwerken voordat zij een besluit neemt.

De bewoners zijn ook bang voor problemen rond de veiligheid en leefbaarheid van de buurt door de komst van de opvang. De rechtbank heeft zich daar inhoudelijk niet over uitgesproken, maar onderstreept wel dat bewoners hun zorgen hierover nog moeten kunnen uiten voordat een definitief besluit wordt genomen.