Gemeente pakt overlast boomwortels Barkmolenstraat aan

Foto: Janwillem Compaijen

De gemeente wil de overlast van boomwortels in de parkeervakken van de Barkmolenstraat aanpakken. Er staat daarom op 22 februari een wandeling gepland met de buurtbewoners, waarbij de plannen overlegd kunnen worden.

De 51 moerascipressen in de straat verkeren in goede conditie, maar duwen met hun wortels de bestrating omhoog. Daardoor zijn diverse parkeervakken onbruikbaar. De gemeente wil daarom de plantenvakken groter maken.

De vakken worden aan beide kanten van de bomen een halve meter breder. Er is dan wel minder plek om te parkeren. Het aantal parkeerplaatsen daalt van 167 naar 141. Volgens de gemeente blijven er echter genoeg parkeerplaatsen over.

Overlastgevende wortels worden gesnoeid en dat geldt ook voor de boomkronen. Er komt ook nieuw groen in de straat. Tijdens de buurtwandelingen op 22 februari geven verkeerskundigen en specialisten een toelichting. Er zijn twee wandelingen gepland: om 17.00 uur en om 19.00 uur.