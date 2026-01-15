Gemeente komt met plannen herinrichting Diamantlaan en rotondes Siersteenlaan

Foto via Google Maps - Streetview

De gemeente is van plan een deel van de Diamantlaan en twee rotondes aan de Siersteenlaan in Vinkhuizen opnieuw in te richten, zodat de verkeerssituatie veilig wordt voor fietsers en voetgangers. De gemeente nodigt bewoners uit om mee te denken over de plannen.

Er zijn twee rotondes op de Siersteenlaan: bij de Diamantlaan en bij de Goudlaan. Bewoners klagen al langer over de veiligheid van de rotondes. Bewonersorganisatie Wijkoverleg Vinkhuizen ziet dat verkeer hard komt aanrijden op de rotondes, waardoor er bijna dagelijks ongelukken ontstaan. Maatregelen om bijvoorbeeld de snelheid terug te brengen tot 30 kilometer per uur zouden volgens de bewonersorganisatie een hoop ongelukken kunnen voorkomen.

De Vensterschool in Vinkhuizen startte afgelopen oktober een handtekeningenactie voor veiligere oversteek bij een zebrapad aan de Diamantlaan. Ook hier hebben ouders, kinderen en bewoners regelmatig te maken met hardrijdend verkeer en verkeer dat niet stopt voor overstekers.

Meedenken over nieuwe plannen

De gemeente wil de verkeerssituatie veiliger maken en presenteert op dinsdag 20 januari, tussen 16.00 uur en 19.00 uur in ’t Vinkhuys, plannen om de wegen en de rotondes aan te pakken. Iedereen kan vrij naar binnen lopen en kan een mening geven over de plannen. “Tijdens deze bijeenkomst kun je je ideeën delen en vragen stellen, zodat we samen tot een zo goed mogelijk ontwerp komen”, zegt de gemeente.

Naast het veiliger maken van de straten worden ook plannen gepresenteerd om de Diamantlaan groener te maken, met meer bomen en beplanting. Tegelijkertijd wil de gemeente verdergaan met de uitbreiding van het warmtenet. Door deze werkzaamheden te combineren, zou de overlast zo veel mogelijk beperkt worden tot één periode.