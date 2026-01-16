Gemeente kijkt naar Staat als nieuwe mede-eigenaar van WarmteStad

De gemeente Groningen onderzoekt of Energie Beheer Nederland (EBN), een bedrijf dat volledig eigendom is van de Nederlandse staat, kan instappen als mede-eigenaar van WarmteStad. Met die stap wil het college zorgen dat het niet alle grootschalige investeringen van de komende jaren alleen moet dragen, na de uitkoop van Waterbedrijf Groningen uit het Groningse warmtenet.

In oktober 2025 nam de gemeente Groningen alle aandelen van WarmteStad over van het Waterbedrijf Groningen voor 10 miljoen euro. Het Waterbedrijf wilde zich weer volledig richten op drinkwater en trok zich daarom terug als aandeelhouder. Daarmee werd de gemeente volledig eigenaar van het warmtebedrijf.

‘Risico te groot voor gemeente alleen’

Volgens het college staat WarmteStad de komende jaren voor zeer grote investeringen. Duizenden woningen moeten worden aangesloten op het warmtenet, onder meer in het noordwesten van Stad en de nieuwe wijken Stadshavens en Suikerzijde. In totaal gaat het om investeringen van enkele honderden miljoenen euro’s.

Het grootste deel daarvan wordt gefinancierd met leningen en subsidies. Toch moet ook de aandeelhouder eigen vermogen inbrengen. Als de gemeente dat alleen blijft doen, zou zij tot 2030 ongeveer 50 tot 60 miljoen euro moeten investeren. Het college vindt dat financieel te risicovol. Daarom wordt gezocht naar een andere publieke partij die kan meebetalen.

‘Staat’ lijkt mede-eigenaar te gaan worden

Die partij lijkt Energie Beheer Nederland (EBN) te gaan worden. Het staatsbedrijf, dat van oudsher investeerde in de zoektocht, winning en opslag van gas en olie, richt begin dit jaar een nieuwe dochter op: de Nationale Deelneming Warmte (NDW). Via dit bedrijf kan het Rijk investeren in publieke warmtebedrijven.

Als de plannen doorgaan, wordt NDW mede-aandeelhouder van WarmteStad. Dat gebeurt niet door het kopen van bestaande aandelen van de gemeente. WarmteStad geeft nieuwe aandelen uit, die door NDW worden afgenomen. Het geld dat EBN daarvoor betaalt, komt terecht bij WarmteStad en wordt gebruikt voor nieuwe projecten.

De gemeente wil altijd de meerderheid binnen WarmteStad behouden, daarom wil het college NDW maximaal 40 procent eigenaar maken van WarmteStad. Op die manier houdt de gemeente een veto over de tarieven, duurzaamheid en de ontwikkeling van het warmtenet. Volgens het college blijft WarmteStad daarmee ook volledig in publieke handen.

Handen schudden en tekenen in de zomer

De gemeenteraad wordt nu gevraagd om wensen en bedenkingen mee te geven voor de onderhandelingen met EBN. In de zomer wil het college een definitief besluit nemen over de nieuwe samenwerking binnen WarmteStad.