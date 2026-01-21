Gemeente is waarschijnlijk meer geld kwijt aan verhuizing Veiligheidsregio naar nieuw pand

Foto: Joey Lameris - 112groningen.nl

De voorgenomen verhuizing van de Veiligheidsregio Groningen naar nieuwe locaties aan de Sontweg en de Winschoterweg pakt voor de gemeente Groningen waarschijnlijk aanzienlijk duurder uit dan verwacht.

De geplande herhuisvesting van de Veiligheidsregiobestaat uit twee nieuwe locaties in stad. De Veiligheidsregio wil de huidige brandweerkazerne aan de Sontweg gaan verplaatsen naar het terrein van de voormalige Arriva-busremise in dezelfde straat. Aan de Winschoterweg moet een nieuw Regionaal Logistiek en Oefencentrum komen.

Twee jaar geleden dacht het bestuur van de Veiligheidsregio nog in totaal 72,6 miljoen euro kwijt te zijn aan de verhuizing naar de nieuwe locaties. De veiligheidsregio wil de kosten voor de nieuwe kazernes op het Arriva-terrein deels samen gaan dekken met de GGD en de gemeente Groningen, die ook een plekje in het nieuwe pand krijgt.

Maar de Veiligheidsregio heeft de kosten later opnieuw berekend. Daarbij is gekeken naar prijzen in 2031. Ook zijn kosten meegenomen voor de inrichting van de gebouwen en hogere rente. In 2023 verwachtte de Veiligheidsregio nog dat haar jaarlijkse kosten met twee miljoen euro zouden stijgen. Maar na de nieuwe berekening gaat de Veiligheidsregio uit van een jaarlijkse kostenstijging van 3,4 miljoen euro vanaf 2031.

De gemeente Groningen had tot 847.000 euro per jaar gereserveerd in de begroting, maar de nieuwe berekening betekent dat de bijdrage stijgt naar 1,64 miljoen euro per jaar. De extra kosten voor de gemeente lopen stap voor stap op. In 2029 gaat het om ongeveer 175.000 euro extra. Vanaf 2031 komt dit neer op ongeveer 800.000 euro per jaar meer dan eerder was gepland. Daarnaast kan het werken op twee locaties later nog zorgen voor extra kosten.

Ook de andere gemeenten in de provincie zullen hun bijdrage aan de verhuizing moeten gaan verhogen. De gemeenteraad van Stad moet nog beslissen of de gemeente de bijdrage voor de herontwikkeling mag verhogen. Dat gebeurt waarschijnlijk begin maart. Inmiddels wordt er gewerkt aan eerste schetsen van de nieuwe locaties, die in de eerste helft van volgend jaar een definitief ontwerp moeten opleveren. Vooralsnog is de planning dat er eind 2029 begonnen wordt met de bouw, die negen maanden later klaar zou moeten zijn.