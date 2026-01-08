‘Gemeente en Meerschap moeten zorgen voor veilig schaatsen op Paterswoldsemeer’

Foto: Ruben Huisman - 112groningen.nl

De gemeente Groningen en het Meerschap Paterswolde moeten zorgen voor orde en veiligheid, mocht er weer geschaatst kunnen worden op het Paterswoldsemeer. Dat stelt fractievoorzitter Jalt de Haan van het CDA.

Met de aanhoudende lage temperaturen bestaat volgens De Haan de kans dat mensen begin volgende week weer kunnen schaatsen op het Paterswoldsemeer. Bij een ijsdikte van 8 centimeter kan dit duizenden bezoekers trekken. De vereniging SV Scharlakenhof bereidt zich jaarlijks voor op een toertocht op het meer. Ze heeft aangegeven bereid te zijn om te helpen het schaatsen op het meer in goede banen te leiden.

Het CDA vindt dat de gemeente Groningen en het Meerschap hun verantwoordelijkheid moeten nemen, mocht het zover komen. Tot nu toe lijkt het alsof vanuit de gemeente geen voorbereidingen worden getroffen, aldus Jalt de Haan. Hij stelt in een aantal vragen aan de gemeente om op korte termijn maatregelen te nemen zodat het schaatsen veilig, ordentelijk en feestelijk kan verlopen.

De Haan geeft zelf toe dat het waarschijnlijk niet voldoende zal vriezen voor het doorgaan van de toertocht. Het KNMI gaat ervan uit dat het vanaf a.s. maandag flink gaat dooien.