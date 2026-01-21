Gemeente begint proef met hergebruik CV-ketels in Selwerd

Foto: Joris van Tweel

De gemeente Groningen is gestart met een proef rond het tijdelijk hergebruik van CV-ketels, die vanwege de aanleg van het warmtenet van WarmteStad overbodig zijn geworden. De proef moet inwoners aan zuidkant van Selwerd helpen, in de periode dat zij wachten op aansluiting op het warmtenet.

De raad nam op vorig jaar mei een motie aan, die het college vroeg te onderzoeken hoe vraag en aanbod van nog niet afgeschreven CV-ketels aan elkaar gekoppeld kunnen worden. Uit dit onderzoek blijkt dat het herplaatsen van CV-ketels ingewikkeld is, onder meer door strengere regels uit de Gaswet. Deze wet verplicht dat bij het plaatsen van een nieuwe of tweedehands ketel ook de rookgasafvoer wordt vervangen. Dat maakt hergebruik vaak duur.

Maar de gemeente vindt hergebruik toch zo belangrijk dat het in Selwerd-Zuid met een pilot is gestart samen met een regionale installateur, Grunneger Power en in afstemming met WarmteStad. Hier worden vanaf nu gebruikte CV-ketels geplaatst bij huishoudens waarvan de ketel kapotgaat, terwijl zij nog moeten wachten op aansluiting op het warmtenet. Zodra een huishouden wordt aangesloten op het warmtenet, gaat de gebruikte ketel naar een depot. Die ketel kan daarna tijdelijk ergens anders worden ingezet.

De proef biedt geen oplossing voor alle verwijderde CV-ketels. Herplaatsing is alleen mogelijk als dit snel gebeurt, omdat onderdelen anders kunnen slijten. Vaak worden ketels opgeslagen en worden onderdelen hergebruikt voor reparaties. Ook concludeert de gemeente dat het herplaatsen van CV-ketels bij particuliere woningeigenaren voorlopig te complex is. Dat komt door verschillende ketels, onderhoudscontracten, huur- en leaseconstructies en onbekendheid over wat waar hangt.

Daarom kijkt de gemeente ook naar andere vormen van hergebruik en recycling. Daarbij wordt gezocht naar samenwerking met woningcorporaties en bedrijven die ketels reviseren of materialen hergebruiken.

Als de pilot slaagt, wil de gemeente dit concept later uitbreiden naar Noordwest-Groningen. In dat gebied worden de komende jaren duizenden particuliere woningen aangesloten op het warmtenet. De pilot gaat uiteindelijk niet zorgen voor een ‘gemeentelijk CV-bedrijf’, besluit het college. Volgens het gemeentebestuur kan de markt op dit moment zelf zorgen voor oplossingen, zoals reparatie, tijdelijke huur of lease van ketels.