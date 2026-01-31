Treinen richting Assen rijden weer na aanrijding

Foto: Weening Fotografie

Treinreizigers tussen Groningen en Assen hebben zaterdagavond te kampen gehad met vertraging. Vanwege een aanrijding was er een tijdlang geen treinverkeer mogelijk tussen Groningen Europapark en Assen. Inmiddels rijden de treinen weer volgens de dienstregeling.

Het incident vond plaats rond 22.10 uur ter hoogte van de Hoge Hereweg in Glimmen. Een Koploper van de NS, die was vertrokken vanuit Lelystad, was onderweg naar het Hoofdstation toen de trein in Glimmen betrokken raakte bij een aanrijding. Spoorbeheerder ProRail legde daarop het treinverkeer tussen Groningen Europapark en Assen stil.

Aanvankelijk was de verwachting dat de problemen tot 01.00 uur zouden gaan duren. Maar rond 23.15 uur kon het baanvak weer vrij worden gegeven.