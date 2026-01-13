Geen fietspont bij Dorkwerderbrug, in maart pas weer open

Foto: Sofie Dallinga - Stremming Dorkwerderbrug

De kapotte Dorkwerderbrug gaat pas halverwege maart weer open voor fietsers en voetgangers. Dit meldt Rijkswaterstaat. Wanneer auto’s over de brug kunnen is niet duidelijk. Ook komt er geen tijdelijk fietspontje bij de brug.

De Dorkwerderbrug heeft breuken in de staalkabels na een aanvaring op 7 november. Nieuwe staalkabels komen medio maart binnen. Rijkswaterstaat begint dan direct met de installatie. Het wegdek is ook beschadigd door de aanvaring, waardoor een oplossing voor auto’s nog langer zal duren.

Omdat een petitie voor een tijdelijke oplossing voor fietsers ruim vijfhonderd keer werd ondertekend, was er maandagavond een bijeenkomst. Hierin bespraken Rijkswaterstaat en het bestuur van Dorspvereniging Garnwerd een tijdelijke oplossing voor fietsers die nu moeten omfietsen.

Omfietsen

Het fietspontje, waar de Dorpsvereniging op hoopte, komt er niet. Volgens Rijkswaterstaat zijn er genoeg omfietsmogelijkheden dichtbij. Binnen vijf kilometer afstand van de kapotte brug zijn er andere bruggen waar fietsers overheen kunnen.

Ook wordt er gekeken naar eventuele andere oplossingen, zoals het inzetten van fietsbussen. Maar voordat dit in gang kan worden gezet, wil Rijkswaterstaat eerst weten hoeveel animo hiervoor is. Jayme Tol van Rijkswaterstaat Noord-Nederland: “Als je maar tien man per dag hebt, wordt dit een flink kostenplaatje.”